"Жалко их маленьких, безответных": Кузнецова взяла под контроль дело об избиении малыша-инвалида в Красноярском крае
Мать годовалого мальчика задержана.
Фото © Instagram / anna_jurevna
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова прокомментировала жуткое происшествие в Красноярском крае, где мать жестоко издевалась над своим годовалым сыном-инвалидом.
Омбудсмен отметила, что находится на связи с коллегой из региона, представителями МВД и прокуратуры, дело взято под контроль. Дети сейчас в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Как же жалко их маленьких, безответных... А ещё жаль, что порой люди в социальных сетях реагируют быстрее, чем те, кто непосредственно должен был следить за ситуацией", — написала Кузнецова в "Инстаграме".
По инициативе уполномоченного в прокуратуру Красноярского края направлена просьба проверить органы системы профилактики. Мать малышей задержана. По словам Кузнецовой, проверяется ещё ряд фактов и обстоятельств происшествия.
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