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Категорий: 18

"Жалко их маленьких, безответных": Кузнецова взяла под контроль дело об избиении малыша-инвалида в Красноярском крае

Мать годовалого мальчика задержана.

16 февраля 2021, 20:46
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLKOkQ2rFwu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anna_jurevna</a></p>

Фото © Instagram / anna_jurevna

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова прокомментировала жуткое происшествие в Красноярском крае, где мать жестоко издевалась над своим годовалым сыном-инвалидом.

Омбудсмен отметила, что находится на связи с коллегой из региона, представителями МВД и прокуратуры, дело взято под контроль. Дети сейчас в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Как же жалко их маленьких, безответных... А ещё жаль, что порой люди в социальных сетях реагируют быстрее, чем те, кто непосредственно должен был следить за ситуацией", — написала Кузнецова в "Инстаграме".

В Красноярском крае мать жестоко избивала и морила голодом годовалого сына-инвалида

В Красноярском крае мать жестоко избивала и морила голодом годовалого сына-инвалида

По инициативе уполномоченного в прокуратуру Красноярского края направлена просьба проверить органы системы профилактики. Мать малышей задержана. По словам Кузнецовой, проверяется ещё ряд фактов и обстоятельств происшествия.

Другой случай насилия над ребёнком произошёл недавно в Новосибирске. Дедушка жестоко избил маленького внука на глазах у трёх других.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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