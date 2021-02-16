"Жалко их маленьких, безответных": Кузнецова взяла под контроль дело об избиении малыша-инвалида в Красноярском крае

Мать годовалого мальчика задержана.

Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Анна Кузнецова прокомментировала жуткое происшествие в Красноярском крае, где мать жестоко издевалась над своим годовалым сыном-инвалидом.

Омбудсмен отметила, что находится на связи с коллегой из региона, представителями МВД и прокуратуры, дело взято под контроль. Дети сейчас в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Как же жалко их маленьких, безответных... А ещё жаль, что порой люди в социальных сетях реагируют быстрее, чем те, кто непосредственно должен был следить за ситуацией", — написала Кузнецова в "Инстаграме".

По инициативе уполномоченного в прокуратуру Красноярского края направлена просьба проверить органы системы профилактики. Мать малышей задержана. По словам Кузнецовой, проверяется ещё ряд фактов и обстоятельств происшествия.