"Обновиться, зарядиться": житель Кировской области построил дом-звездолёт для "связи с космосом" — видео
Мужчина выкупил землю в заброшенной деревне и теперь своими руками создаёт там постройки по старинным технологиям.
Житель Кировской области построил дом-звездолёт для "связи с космосом". Видео © LIFE
Дизайнер из Кировской области Сергей Саранский построил на своём участке в деревне Тайник дом-звездолёт для "связи с космосом". По словам мужчины, он обладает особой энергетикой, отдых в нём поможет перезагрузиться любому человеку.
Постройка, рассчитанная на 15 человек, сделана из дерева и самана (смеси глины, соломы и опилок). Дизайнер отметил, что это дешёвое строительство, но очень живое и красивое. Внутри здания стоит полукруглый деревянный стол, Саранский называет его пультом управления. Также там находятся деревянная мебель, кресла-качалки, русская печь и лежбище из соломы, всё это сделано руками Сергея.
Кухня отделана уральским камнем златолитом. Саранский добавил, что на первом этаже можно провести какое-нибудь мероприятие или что-то отпраздновать, а на втором расположена зона отдыха.
"Вечером лежбище, нирвана наверху. Тут пирамидальная энергетика, как конусное шатровое строение. Каждая пирамида обладает своей энергетикой. Тут можно за ночь что-нибудь от космоса получить, какую-нибудь информацию. Обновиться, зарядиться", — рассказал мастер.
Теперь в деревню с красивым названием Тайник приезжают туристы, а ещё десять лет назад она была заброшена. Сергей с семьёй купили там один гектар, мужчина создал "Мастерскую сказок" из натуральных материалов по старинным технологиям. Сейчас на территории находятся избушка Бабы-Яги, домик "Воронье крыло", гнездо Соловья-Разбойника и "дом огня" для приготовления пищи.
"Родители привили любовь к природе, лазил по замшелым горам, по озёрам, многое подглядел у природы", — поделился Саранский.
Все знания о природе Сергей хочет передать потомкам и планирует построить ещё несколько интересных объектов. Он уже выкупил 50 соток, ещё столько же в планах. Дизайнер намерен создать на протекающем ручье каскад водопадов и пруд, сделать баню и кузницу. Мужчина отметил, что каждую заработанную копейку вкладывает в развитие своего дома-музея и принимает любую помощь от неравнодушных людей.
Лента новостей
Ранее 22 января вновь открылись для посетителей московские музеи. Директор Третьяковки рассказала о высокой востребованности галереи после снятия ограничений.
Выбор редакции
В Кирове врачи спасли ребёнка с поражением всех органов после ковида
Директор Третьяковки рассказала о высокой востребованности музея после снятия ограничений
"Жалко их маленьких, безответных": Кузнецова взяла под контроль дело об избиении малыша-инвалида в Красноярском крае
На Украине испугались потери суверенитета после выполнения минских соглашений
Депутат Госдумы пожаловался в Генпрокуратуру на Соловьёва после его слов о Гитлере
Комментариев: 0