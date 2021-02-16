"Обновиться, зарядиться": житель Кировской области построил дом-звездолёт для "связи с космосом" — видео

Житель Кировской области построил дом-звездолёт для "связи с космосом". Видео © LIFE

Дизайнер из Кировской области Сергей Саранский построил на своём участке в деревне Тайник дом-звездолёт для "связи с космосом". По словам мужчины, он обладает особой энергетикой, отдых в нём поможет перезагрузиться любому человеку.

Постройка, рассчитанная на 15 человек, сделана из дерева и самана (смеси глины, соломы и опилок). Дизайнер отметил, что это дешёвое строительство, но очень живое и красивое. Внутри здания стоит полукруглый деревянный стол, Саранский называет его пультом управления. Также там находятся деревянная мебель, кресла-качалки, русская печь и лежбище из соломы, всё это сделано руками Сергея.

Кухня отделана уральским камнем златолитом. Саранский добавил, что на первом этаже можно провести какое-нибудь мероприятие или что-то отпраздновать, а на втором расположена зона отдыха.

"Вечером лежбище, нирвана наверху. Тут пирамидальная энергетика, как конусное шатровое строение. Каждая пирамида обладает своей энергетикой. Тут можно за ночь что-нибудь от космоса получить, какую-нибудь информацию. Обновиться, зарядиться", — рассказал мастер.

Теперь в деревню с красивым названием Тайник приезжают туристы, а ещё десять лет назад она была заброшена. Сергей с семьёй купили там один гектар, мужчина создал "Мастерскую сказок" из натуральных материалов по старинным технологиям. Сейчас на территории находятся избушка Бабы-Яги, домик "Воронье крыло", гнездо Соловья-Разбойника и "дом огня" для приготовления пищи.

"Родители привили любовь к природе, лазил по замшелым горам, по озёрам, многое подглядел у природы", — поделился Саранский.

Все знания о природе Сергей хочет передать потомкам и планирует построить ещё несколько интересных объектов. Он уже выкупил 50 соток, ещё столько же в планах. Дизайнер намерен создать на протекающем ручье каскад водопадов и пруд, сделать баню и кузницу. Мужчина отметил, что каждую заработанную копейку вкладывает в развитие своего дома-музея и принимает любую помощь от неравнодушных людей.

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