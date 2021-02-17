Месси не спас: "Барселона" дома разгромно проиграла ПСЖ в Лиге чемпионов
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Хет-триком в составе парижского клуба отметился Килиан Мбаппе.
В возобновившейся после зимней паузы Лиге чемпионов прошли первые матчи 1/8 финала. Каталонская "Барселона" на своём поле разгромно уступила французскому ПСЖ — 1:4. Счёт в игре открыл Лионель Месси, а затем забивали только парижане: хет-триком отметился Килиан Мбаппе, ещё один мяч на счету Мойзе Кена.
Мбаппе сегодня не остановить 💫— Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2021
Вот второй мяч Килиана в ворота Тер Штегена. Пока победный:https://t.co/OWKtdgHd8b pic.twitter.com/xQIfbhUJA0
Теперь, чтобы пройти дальше, "Барсе" необходимо чудо — примерно такое же, как в 2017 году, когда каталонцы в невероятном матче отыграли у того же ПСЖ отставание в четыре мяча.
В параллельном матче "Ливерпуль", забуксовавший в чемпионате Англии, уверенно разобрался с "Лейпцигом" на выезде. Благодаря голам Салаха и Мане британцы выиграли со счётом 2:0.