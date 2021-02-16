Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Месси не спас: "Барселона" дома разгромно проиграла ПСЖ в Лиге чемпионов

Хет-триком в составе парижского клуба отметился Килиан Мбаппе.

16 февраля 2021, 22:00
<p>Фото © twitter / <a href="https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1361793422194049029?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ChampionsLeague</a></p>

Фото © twitter / ChampionsLeague

В возобновившейся после зимней паузы Лиге чемпионов прошли первые матчи 1/8 финала. Каталонская "Барселона" на своём поле разгромно уступила французскому ПСЖ — 1:4. Счёт в игре открыл Лионель Месси, а затем забивали только парижане: хет-триком отметился Килиан Мбаппе, ещё один мяч на счету Мойзе Кена.

Теперь, чтобы пройти дальше, "Барсе" необходимо чудо — примерно такое же, как в 2017 году, когда каталонцы в невероятном матче отыграли у того же ПСЖ отставание в четыре мяча.

В параллельном матче "Ливерпуль", забуксовавший в чемпионате Англии, уверенно разобрался с "Лейпцигом" на выезде. Благодаря голам Салаха и Мане британцы выиграли со счётом 2:0.

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Даёшь молодёжь": почему план Ротенберга сработал, объяснил эксперт Лайфа

сегодня в 21:40

Голевая передача Миранчука помогла "Аталанте" победить в Серии А

14 февраля, 19:16

Разбогател за полторы недели и установил рекорды: как теннисист из России покорил Австралию

сегодня в 13:18

Блинкен: США рассмотрят новые варианты укрепления стратегической стабильности с Россией

сегодня в 23:04

В КНДР будут казнить за распространение южнокорейских видео и музыки

сегодня в 22:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1