Месси не спас: "Барселона" дома разгромно проиграла ПСЖ в Лиге чемпионов

Хет-триком в составе парижского клуба отметился Килиан Мбаппе.

В возобновившейся после зимней паузы Лиге чемпионов прошли первые матчи 1/8 финала. Каталонская "Барселона" на своём поле разгромно уступила французскому ПСЖ — 1:4. Счёт в игре открыл Лионель Месси, а затем забивали только парижане: хет-триком отметился Килиан Мбаппе, ещё один мяч на счету Мойзе Кена.

Мбаппе сегодня не остановить 💫



Вот второй мяч Килиана в ворота Тер Штегена. Пока победный:https://t.co/OWKtdgHd8b pic.twitter.com/xQIfbhUJA0 — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2021

Теперь, чтобы пройти дальше, "Барсе" необходимо чудо — примерно такое же, как в 2017 году, когда каталонцы в невероятном матче отыграли у того же ПСЖ отставание в четыре мяча.