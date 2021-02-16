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"Даёшь молодёжь": почему план Ротенберга сработал, объяснил эксперт Лайфа

Сборная России одержала сверхуверенную досрочную победу в Еврохоккейтуре. Эксперт Лайфа Александр Кожевников уверен, что это результат работы программы "Красная машина". По словам двукратного олимпийского чемпиона, велика заслуга и главного тренера Игоря Ларионова, который учится на своих ошибках.

16 февраля 2021, 21:40
<p>Фото © <a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/44321107/page/1/value/Zuma%255CTASS/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zuma / TASS</a> / Ludvig Thunman</p>

Фото © Zuma / TASS / Ludvig Thunman

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников после досрочной победы сборной России на Еврохоккейтуре сезона 2020/2021 в интервью Лайфу рассказал, что ему нравится в наставнике Игоре Ларионове и какую главную ошибку допускают тренеры клубов КХЛ.

"Даёшь молодёжь"

"Наша молодая сборная здорово выступила на Шведских играх, начал разговор Кожевников. Ребята проявили как мастерство, так и характер, где это нужно было, и закономерно выиграли этот турнир".

"В очередной раз убеждаемся, что надо больше доверять нашей молодёжи. И делать это должны в первую очередь клубные тренеры. В пример могу привести 21-летнего Николая Коваленко. Он, как показали Шведские игры, может неплохо обыгрывать один в один. Но в "Локомотиве" мы от него этого не видим, значит, ему запрещают так делать, а всё потому, что там он играет по заданию: шайбу вбросил в зону — и всё, побежал на скамейку. И тренер доволен, и Коваленко не развивается как игрок. Плюс ко всему он больше на этой скамейке сидит, чем играет. Такой талант растёт, а мы, получается, только в сборной его раскрываем. И таких, как Коваленко, у нас много".

Кожевников считает, что программа "Красная машина", разработанная специально для подготовки хоккеистов, уже приносит положительный результат.

Сборная России разгромила чехов и досрочно выиграла Еврохоккейтур сезона 2020/21

Сборная России разгромила чехов и досрочно выиграла Еврохоккейтур сезона 2020/21

"Красная машина" непобедима"

"Девять подряд побед и досрочно выигранный Евротур — это результат запущенной программы "Красная машина". Теперь она непобедима. Я давно говорил, что нам нужна методичка по развитию игроков. И хорошо, что с её появлением все стали работать в одной системе — и уже виден результат, ну, по крайней мере, позывы к результату. Ребят у нас действительно много талантливых, только, повторюсь, они приходят в клуб и полируют скамейку, не получают игровой практики".

Главной же положительной чертой тренера Ларионова Кожевников считает умение быстро анализировать происходящее на площадке.

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Без главного тренера и основного состава: что опять придумал Ротенберг для сборной?

"Ларионов впитывает, как губка"

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

"В Ларионове мне нравится то, что он всегда учится. Это было видно по матчу с чехами, где Игорь в третьем периоде поменял игру и добился положительного результата. Игорь вообще, как губка, впитывает свои ошибки и работает над ними. Это его талант — способность быстро анализировать. Он вовремя перестроился, а главное — хоккеисты его поняли и заиграли по-другому. Всё хорошо".

Напомним, сборная России, одержав девять побед подряд, выиграла три этапа Еврохоккейтура сезона 2020/2021 (Кубок Карьяла, Кубок Первого канала, Шведские хоккейные игры) и досрочно стала победителем нынешнего евросезона.

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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