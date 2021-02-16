Стычки с полицией и погромы. Тысячи жителей Каталонии вышли протестовать после задержания рэпера — видео

В Каталонии тысячи людей устроили протесты после ареста рэпера. Видео © Twitter/ naciodigital/ PersonalEscrito/ PereGarcia11/ Beria91

В городах Каталонии начались массовые демонстрации после задержания осуждённого рэпера Пабло Хаселя. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

Артиста приговорили к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление монархии. Полиция забрала его во вторник утром из университета города Льейда, где он забаррикадировался со своими сторонниками.

После этого на улицы начали выходить люди, недовольные решением властей. В Барселоне поддержать рэпера собралось около 1700 человек. Демонстранты скандировали: "Свободу Пабло Хаселю!" — несли плакаты, бросали петарды и зажигали фаеры.

Также участники акции разгромили отделение банка и заблокировали улицы автомобилями. Полиция применила против них резиновые пули. О задержаниях пока не сообщается. Одна женщина получила серьёзную травму глаза.

Кроме Льейды, являющейся родиной рэпера, акции прошли и в других городах Каталонии: Жироне, Сабаделе и Тортосе. Также беспорядки во время митингов произошли в Валенсии. Там люди также требовали освобождения Хаселя и выкрикивали лозунги в поддержку свободы слова. Кроме того, шествия запланированы в Мадриде.

Ранее Лайф рассказывал, что в Барселоне сторонники независимости Каталонии спели песню "Калинка" на русском языке после сообщений местных СМИ о якобы причастности России к каталонскому кризису.

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