Стычки с полицией и погромы. Тысячи жителей Каталонии вышли протестовать после задержания рэпера — видео
Исполнителя приговорили к тюремному заключению за прославление терроризма и оскорбление монархии.
В Каталонии тысячи людей устроили протесты после ареста рэпера. Видео © Twitter/ naciodigital/ PersonalEscrito/ PereGarcia11/ Beria91
В городах Каталонии начались массовые демонстрации после задержания осуждённого рэпера Пабло Хаселя. Об этом сообщает газета La Vanguardia.
Артиста приговорили к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление монархии. Полиция забрала его во вторник утром из университета города Льейда, где он забаррикадировался со своими сторонниками.
После этого на улицы начали выходить люди, недовольные решением властей. В Барселоне поддержать рэпера собралось около 1700 человек. Демонстранты скандировали: "Свободу Пабло Хаселю!" — несли плакаты, бросали петарды и зажигали фаеры.
Также участники акции разгромили отделение банка и заблокировали улицы автомобилями. Полиция применила против них резиновые пули. О задержаниях пока не сообщается. Одна женщина получила серьёзную травму глаза.
Фаеры в толпе и жестокие драки. В Польше больше недели полыхают протесты против запрета абортов — видео
Кроме Льейды, являющейся родиной рэпера, акции прошли и в других городах Каталонии: Жироне, Сабаделе и Тортосе. Также беспорядки во время митингов произошли в Валенсии. Там люди также требовали освобождения Хаселя и выкрикивали лозунги в поддержку свободы слова. Кроме того, шествия запланированы в Мадриде.
Лента новостей
Ранее Лайф рассказывал, что в Барселоне сторонники независимости Каталонии спели песню "Калинка" на русском языке после сообщений местных СМИ о якобы причастности России к каталонскому кризису.
Выбор редакции
В Барселоне протестующие спели "Калинку" после сообщений о "российском следе" в каталонском кризисе — видео
Комиссар Совета Европы попросила у России объяснений из-за незаконных акций
В КНДР будут казнить за распространение южнокорейских видео и музыки
Врач объяснил, почему не у всех находят антитела после вакцинации от ковида
Блинкен: США рассмотрят новые варианты укрепления стратегической стабильности с Россией
Комментариев: 0