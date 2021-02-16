На Украине испугались потери суверенитета после выполнения минских соглашений
Бывший депутат Рады Ляшко считает, что договорённости изначально подписывались, "чтобы обмануть друг друга".
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Выполнение минских соглашений равносильно акту капитуляции, после этого Украина потеряет суверенитет, такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
"Не только Россия, но и наши партнёры, немцы и французы, говорят — вы это подписывали, так выполняйте. А это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не лишившись независимости Украины", — заявил политик в эфире телеканала "Украина 24".
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Ляшко считает, что договорённости изначально подписывались, "чтобы обмануть друг друга", а за шесть лет консенсус так и не был достигнут.
Экс-депутат добавил, что цель Киева — "вернуть Донбасс и Крым", достичь мира, но не ценой развала страны. По его мнению, выполнение каких бы то ни было соглашений невозможно, пока Украина будет слабой.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что минские соглашения в существующей редакции выполнить практически невозможно.
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