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На Украине испугались потери суверенитета после выполнения минских соглашений

Бывший депутат Рады Ляшко считает, что договорённости изначально подписывались, "чтобы обмануть друг друга".

16 февраля 2021, 21:25

Фото © Pixabay

Выполнение минских соглашений равносильно акту капитуляции, после этого Украина потеряет суверенитет, такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Не только Россия, но и наши партнёры, немцы и французы, говорят — вы это подписывали, так выполняйте. А это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не лишившись независимости Украины", — заявил политик в эфире телеканала "Украина 24".

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Ляшко считает, что договорённости изначально подписывались, "чтобы обмануть друг друга", а за шесть лет консенсус так и не был достигнут.

Экс-депутат добавил, что цель Киева — "вернуть Донбасс и Крым", достичь мира, но не ценой развала страны. По его мнению, выполнение каких бы то ни было соглашений невозможно, пока Украина будет слабой.

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Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что минские соглашения в существующей редакции выполнить практически невозможно.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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