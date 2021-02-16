Депутат Госдумы пожаловался в Генпрокуратуру на Соловьёва после его слов о Гитлере
Сам телеведущий заявил, что высказывание было вырвано из контекста.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в Генпрокуратуру после слов журналиста Владимира Соловьёва об Адольфе Гитлере, сообщает РБК.
По словам парламентария, в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" её ведущий заявил, что фашистский диктатор "был смелым человеком и не косил от армии". Также журналист отметил, что это не отменяет того факта, что Гитлер и главы Третьего рейха были нацистскими преступниками.
Рашкин считает, что Соловьёв нарушил статью УК о реабилитации нацизма. Сам Соловьёв заявил, что слова о личной смелости Гитлера не являются оправданием его поступков.
Позже телеведущий написал в своём телеграм-канале, что его высказывания были вырваны из контекста, а обвинения строятся на подтасовывании фактов.
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