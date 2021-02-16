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Депутат Госдумы пожаловался в Генпрокуратуру на Соловьёва после его слов о Гитлере

Сам телеведущий заявил, что высказывание было вырвано из контекста.

16 февраля 2021, 21:16
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в Генпрокуратуру после слов журналиста Владимира Соловьёва об Адольфе Гитлере, сообщает РБК.

По словам парламентария, в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" её ведущий заявил, что фашистский диктатор "был смелым человеком и не косил от армии". Также журналист отметил, что это не отменяет того факта, что Гитлер и главы Третьего рейха были нацистскими преступниками.

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Рашкин считает, что Соловьёв нарушил статью УК о реабилитации нацизма. Сам Соловьёв заявил, что слова о личной смелости Гитлера не являются оправданием его поступков.

Позже телеведущий написал в своём телеграм-канале, что его высказывания были вырваны из контекста, а обвинения строятся на подтасовывании фактов.

Ранее аккаунт Соловьёва заблокировали в соцсети Clubhouse.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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