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Львовские депутаты призвали вернуть Бандере звание героя Украины

В этом статусе он пробыл всего год, после чего решение Виктора Ющенко было признано незаконным и отменено судом.

16 февраля 2021, 22:24
<p>Степан Бандера. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SBandera.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Степан Бандера. Фото © Wikipedia

Депутаты Львовского областного совета обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание героя Украины националисту Степану Бандере.

По словам парламентариев, решение Донецкого окружного суда, который отменил присвоение этого звания, политизировано.

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"Деятельность Степана Бандеры символизирует целую эпоху борьбы Украины за своё независимое соборное государство, а его имя стало символом украинского национально-освободительного движения", — говорится на сайте облсовета.

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В 2010 году звание героя Украины присвоил Бандере занимавший тогда пост президента Виктор Ющенко, однако спустя год этот указ был признан незаконным и отменён Донецким судом. Основанием послужило то, что националист не являлся гражданином Незалежной. В связи с этим депутаты Львовского облсовета также призвали внести изменения в закон "О государственных наградах Украины", в части возможности присвоения статуса героя лицам, не имеющим или не имевшим гражданства страны.

Ранее в Киеве суд признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Бандеры.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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