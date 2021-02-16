Львовские депутаты призвали вернуть Бандере звание героя Украины
В этом статусе он пробыл всего год, после чего решение Виктора Ющенко было признано незаконным и отменено судом.
Степан Бандера. Фото © Wikipedia
Депутаты Львовского областного совета обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание героя Украины националисту Степану Бандере.
По словам парламентариев, решение Донецкого окружного суда, который отменил присвоение этого звания, политизировано.
"Деятельность Степана Бандеры символизирует целую эпоху борьбы Украины за своё независимое соборное государство, а его имя стало символом украинского национально-освободительного движения", — говорится на сайте облсовета.
В 2010 году звание героя Украины присвоил Бандере занимавший тогда пост президента Виктор Ющенко, однако спустя год этот указ был признан незаконным и отменён Донецким судом. Основанием послужило то, что националист не являлся гражданином Незалежной. В связи с этим депутаты Львовского облсовета также призвали внести изменения в закон "О государственных наградах Украины", в части возможности присвоения статуса героя лицам, не имеющим или не имевшим гражданства страны.
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