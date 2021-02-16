Львовские депутаты призвали вернуть Бандере звание героя Украины

В 2010 году звание героя Украины присвоил Бандере занимавший тогда пост президента Виктор Ющенко, однако спустя год этот указ был признан незаконным и отменён Донецким судом. Основанием послужило то, что националист не являлся гражданином Незалежной. В связи с этим депутаты Львовского облсовета также призвали внести изменения в закон "О государственных наградах Украины", в части возможности присвоения статуса героя лицам, не имеющим или не имевшим гражданства страны.