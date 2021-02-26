Врач назвала лишь одну причину заняться сексом на первом свидании

Каждый должен ответить для себя сам, готов ли он заниматься сексом уже на первом свидании, однако перед этим следует определить все за и против. Об этом рассказала психолог и сексолог Алия Королёва.

"Главный плюс — это только лишь то, что, возможно, вы получите сексуальное удовлетворение. И ключевое слово здесь "возможно", — приводит её слова Пятый канал.

При этом сексолог напомнила о более простом способе получения удовлетворения — мастурбации.

А вот минусов от секса на первом свидании полно. Важно понимать, с кем вы идёте на свидание, знаете ли вы о физическом и психическом здоровье партнёра. Кроме того, зачастую порывы мужчины позвать женщину на свидание могут говорить не о влюблённости, а именно о сексуальном желании. В связи с этим дамам рекомендуется подождать и получше узнать того, кто перед вами, посоветовала Королёва.

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