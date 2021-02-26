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Врач назвала лишь одну причину заняться сексом на первом свидании

А вот минусов от этого полно.

26 февраля 2021, 01:36

Каждый должен ответить для себя сам, готов ли он заниматься сексом уже на первом свидании, однако перед этим следует определить все за и против. Об этом рассказала психолог и сексолог Алия Королёва.

"Главный плюс — это только лишь то, что, возможно, вы получите сексуальное удовлетворение. И ключевое слово здесь "возможно", — приводит её слова Пятый канал.

При этом сексолог напомнила о более простом способе получения удовлетворения — мастурбации.

Эксперт рассказала об идеальной продолжительности секса после бурного спора в Сети

Эксперт рассказала об идеальной продолжительности секса после бурного спора в Сети

А вот минусов от секса на первом свидании полно. Важно понимать, с кем вы идёте на свидание, знаете ли вы о физическом и психическом здоровье партнёра. Кроме того, зачастую порывы мужчины позвать женщину на свидание могут говорить не о влюблённости, а именно о сексуальном желании. В связи с этим дамам рекомендуется подождать и получше узнать того, кто перед вами, посоветовала Королёва.

Ранее Лайф рассказывал, чего нельзя делать женщине в постели с мужчиной.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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