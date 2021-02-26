Около 80% россиян признались, что беспокоятся за свою работу в период пандемии

Большая часть россиян (79%) призналась, что не уверена в своём трудоустройстве во время пандемии коронавируса, что и стало главной тревогой жителей страны в этот период. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты международного исследования Edelman Trust Barometer 2021 консалтинговой компании Edelman.

При этом 43% респондентов и вовсе признались, что боятся остаться без работы в столь непростой период. В топе главных страхов россиян также оказалась боязнь потерять гражданские свободы, о чём заявил 61% опрошенных.

О своём страхе подхватить коронавирус заявили 60% участников исследования, 34% назвали ковид прямой опасностью. Добавим, что также в число популярных страхов вошли изменения климата и киберпреступность.

Кроме того, россияне уверены, что в первую очередь государство должно улучшить систему здравоохранения. Добавим, что опрос проводился осенью прошлого года в 28 странах мира.

Ранее Лайф рассказывал о главных страхах россиян на 2021 год. Тогда наши сограждане, равно как и сейчас, заявили, что больше всего опасаются потерять нынешнюю или же не найти новую хорошую работу.

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