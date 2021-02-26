Около 80% россиян признались, что беспокоятся за свою работу в период пандемии
Почти половина населения и вовсе боится без неё остаться в столь непростое время.
Фото © Pixabay
Большая часть россиян (79%) призналась, что не уверена в своём трудоустройстве во время пандемии коронавируса, что и стало главной тревогой жителей страны в этот период. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты международного исследования Edelman Trust Barometer 2021 консалтинговой компании Edelman.
При этом 43% респондентов и вовсе признались, что боятся остаться без работы в столь непростой период. В топе главных страхов россиян также оказалась боязнь потерять гражданские свободы, о чём заявил 61% опрошенных.
О своём страхе подхватить коронавирус заявили 60% участников исследования, 34% назвали ковид прямой опасностью. Добавим, что также в число популярных страхов вошли изменения климата и киберпреступность.
Кроме того, россияне уверены, что в первую очередь государство должно улучшить систему здравоохранения. Добавим, что опрос проводился осенью прошлого года в 28 странах мира.
Психолог рассказала, как 2020 год отразился на психике россиян. И дала советы, как с этим справиться
Ранее Лайф рассказывал о главных страхах россиян на 2021 год. Тогда наши сограждане, равно как и сейчас, заявили, что больше всего опасаются потерять нынешнюю или же не найти новую хорошую работу.
Лента новостей
В Госдуме придумали способ бороться с недобросовестными управляющими компаниями
сегодня в 01:20
Эксперт раскрыл, как телефонным мошенникам удаётся звонить со знакомых номеров
сегодня в 01:18
В ход пошли флаги и таблички: в конгрессе США разгорелись жаркие споры из-за закона о трансгендерах — видео
сегодня в 00:59
Выбор редакции
Психолог рассказал, как победить аэрофобию
Названы сферы, где тяжелее всего найти работу
Вакцинацию итальянской певицы "Спутником V" назвали "позором ЕС"
Россия недополучила 2 миллиарда рублей из-за срыва платежей по межгоскредитам со стороны двух стран
Врач назвала лишь одну причину заняться сексом на первом свидании
Комментариев: 0