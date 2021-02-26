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Эксперт раскрыл, как телефонным мошенникам удаётся звонить со знакомых номеров

По его словам, уберечься от этого можно лишь одним способом, однако многим он придётся не по душе.

26 февраля 2021, 01:18

Фото © Pixabay

Мошенники, стараясь запутать потенциальную жертву, могут замаскировать свой звонок под знакомый человеку номер телефона. Об этом сообщил завкафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко, передаёт агентство "Прайм".

По его словам, в свободном доступе есть большое количество сервисов и программ для этого, а иногда маскировка номера входит в стандартный набор услуг при звонках через Интернет. Чтобы узнать, под какой номер маскироваться, злоумышленникам достаточно получить доступ к чужому списку контактов.

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"Есть несколько приложений, которые предлагают разные способы представления входящего звонка и могут показать, как вы записаны в телефонной книге другого абонента — для этого нужно обоим зарегистрироваться в этом приложении и дать права доступа к контактам. А потом к списку ваших контактов вполне может обратиться и тот, кому бы вы совершенно не хотели предоставлять такой доступ", — поведал специалист.

Как утверждает Назаренко, уберечься от подобных звонков можно только одним способом — полностью отказаться от телефона. Иначе нужно осознавать все риски и максимально их минимизировать.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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