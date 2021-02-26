Эксперт раскрыл, как телефонным мошенникам удаётся звонить со знакомых номеров
По его словам, уберечься от этого можно лишь одним способом, однако многим он придётся не по душе.
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Мошенники, стараясь запутать потенциальную жертву, могут замаскировать свой звонок под знакомый человеку номер телефона. Об этом сообщил завкафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко, передаёт агентство "Прайм".
По его словам, в свободном доступе есть большое количество сервисов и программ для этого, а иногда маскировка номера входит в стандартный набор услуг при звонках через Интернет. Чтобы узнать, под какой номер маскироваться, злоумышленникам достаточно получить доступ к чужому списку контактов.
"Есть несколько приложений, которые предлагают разные способы представления входящего звонка и могут показать, как вы записаны в телефонной книге другого абонента — для этого нужно обоим зарегистрироваться в этом приложении и дать права доступа к контактам. А потом к списку ваших контактов вполне может обратиться и тот, кому бы вы совершенно не хотели предоставлять такой доступ", — поведал специалист.
Как утверждает Назаренко, уберечься от подобных звонков можно только одним способом — полностью отказаться от телефона. Иначе нужно осознавать все риски и максимально их минимизировать.
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