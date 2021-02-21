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Россиянам объяснили, как вернуть сделанный по ошибке денежный перевод

При некоторых обстоятельствах следует обратиться с иском в суд.

21 февраля 2021, 02:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Любые денежные переводы, отправленные по ошибке не тому адресату, в том числе бюджетной организации, например на оплату пошлины или сбора, можно вернуть. Как утверждает основатель и юрист консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко, решить подобный вопрос поможет заявление.

"Чаще всего бывают случаи, когда некорректно указаны реквизиты бюджетного счёта или когда лицо отправляет денежные средства по шаблонам платёжных поручений, не вдаваясь в подробности о назначении платежа или отправляемой сумме", — пояснил специалист в беседе с агентством "Прайм".

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В досудебном порядке вернуть деньги можно, правильно составив заявление. Если же адресат отказывается сделать это добровольно, нужно подавать иск в суд. Если речь идёт о бюджетной организации, то следует обратиться в Федеральное казначейство. Оно рассмотрит вопрос о возврате средств в течение трёх дней с момента получения запроса.

Деньги на расчётный счёт лица, которое ошиблось с переводом, возвращают в течение трёх рабочих дней после одобрения со стороны казначейства или бухгалтерии.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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