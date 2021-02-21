Коронавирусный симптом может быть признаком смертельно опасной болезни
Следует вовремя обращать внимание на соответствующие признаки, что в итоге может спасти жизнь.
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Один из основных симптомов коронавирусной инфекции может свидетельствовать о другой смертельно опасной болезни. Речь идёт о постоянном кашле, указывающем на рак лёгких. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.
Говорить об онкологии может кашель, держащийся на протяжении трёх недель. Другими её признаками являются одышка, потеря аппетита и веса, а также кровохарканье.
Как отмечают эксперты, выявленный на ранней стадии рак увеличивает шансы пациента на то, чтобы излечиться от заболевания.
Для профилактики рака лёгких лучше всего бросить курить, ввести физические нагрузки и сбалансировать питание.
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