"Папа ожидал извинений": семья ветерана Артёменко осталась недовольна приговором Навальному по делу о клевете

Дочь ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко Елена рассказала, что семья недовольна приговором Алексею Навальному по делу о клевете. В беседе с РИА "Новости" она отметила, что отец ждал от блогера извинений, а вместо этого звучала "новая клевета".

"Папа ожидал, что Навальный в своём последнем слове всё-таки принесёт ему свои извинения, но, к сожалению, этого не произошло. Напротив, он продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью, а также из его уст неоднократно звучала новая клевета, иначе никак не назовёшь его бесконечные утверждения в нашей финансовой заинтересованности от процесса... Поэтому удовлетворения исходом дела, конечно, нет", — уточнила дочь ветерана.

Елена отметила, что сейчас ветеран войны чувствует себя неплохо, он окружён заботой родных людей. Она добавила, что её отец сразу заявил, что его интересует лишь моральная сторона дела, поскольку "офицер защищает свою честь, это святое".

"Папа не подавал иск на возмещение морального ущерба, так как он требовал лишь принести извинения за клевету и оскорбления", — резюмировала дочь Игната Артёменко.

Напомним, 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании, 16 февраля, прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей. Накануне блогер был признан виновным в клевете на Игната Артёменко и оштрафован на 850 тысяч рублей.

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