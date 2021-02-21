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На Украине пожаловались на ослабление армии при Зеленском

Утверждается, что прежнее руководство страны передало преемникам "сильную армию", о которой они не заботятся.

21 февраля 2021, 00:32
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

При президентстве Владимира Зеленского Вооружённые силы Украины (ВСУ) ослабли по сравнению с периодом правления Петра Порошенко. Об этом заявил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Незалежной, глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов.

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"Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооружённых сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах технико-материального обеспечения. Сейчас этого нет", сказал он в эфире телеканала "Прямой".

По словам Турчинова, команда Порошенко передала преемникам "сильную армию", о которой они не заботятся. Он также добавил, что впервые за семь лет финансирование украинской армии осталось на прошлогоднем уровне, а два года подряд денежное довольствие военнослужащих не индексируется даже на значение инфляции.

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Ранее украинский генерал рассказал об ослаблении армии и потере 70 тысяч военнослужащих.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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