На Украине пожаловались на ослабление армии при Зеленском

При президентстве Владимира Зеленского Вооружённые силы Украины (ВСУ) ослабли по сравнению с периодом правления Петра Порошенко. Об этом заявил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Незалежной, глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов.

"Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооружённых сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах технико-материального обеспечения. Сейчас этого нет", — сказал он в эфире телеканала "Прямой".

По словам Турчинова, команда Порошенко передала преемникам "сильную армию", о которой они не заботятся. Он также добавил, что впервые за семь лет финансирование украинской армии осталось на прошлогоднем уровне, а два года подряд денежное довольствие военнослужащих не индексируется даже на значение инфляции.

Ранее украинский генерал рассказал об ослаблении армии и потере 70 тысяч военнослужащих.

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