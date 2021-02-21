На Украине пожаловались на ослабление армии при Зеленском
Утверждается, что прежнее руководство страны передало преемникам "сильную армию", о которой они не заботятся.
Фото © ТАСС / Zuma
При президентстве Владимира Зеленского Вооружённые силы Украины (ВСУ) ослабли по сравнению с периодом правления Петра Порошенко. Об этом заявил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Незалежной, глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов.
"Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооружённых сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах технико-материального обеспечения. Сейчас этого нет", — сказал он в эфире телеканала "Прямой".
По словам Турчинова, команда Порошенко передала преемникам "сильную армию", о которой они не заботятся. Он также добавил, что впервые за семь лет финансирование украинской армии осталось на прошлогоднем уровне, а два года подряд денежное довольствие военнослужащих не индексируется даже на значение инфляции.
Выбор редакции
Минимум три часа пролежал на морозе в поле: на Украине выпивший подросток умер от переохлаждения
В России начнётся производство ударных беспилотников "Альтиус"
"Потешные у них самолётики". В Сети оценили видео перехвата французских "Миражей" российскими Су-27 над Чёрным морем
Бузова эмоционально рассказала о расставании с Давой и назвала его родным человеком
Учёный оценила возможность заразиться новым птичьим гриппом через курицу
Комментариев: 0