Жителям европейской части России пообещали "мужскую" погоду на 23 Февраля

Для всего центра европейской части России в День защитника Отечества будет характерна "мужская" погода. Об этом в беседе с РИА "Новости" поведал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"К 23 Февраля похолодает. Конечно, бывает погода 23 Февраля и мягкая, с женскими чертами, но на этот раз будет по-настоящему с суровыми качествами погода", — уточнил метеоролог.

В столичном регионе столбики термометров 23 Февраля опустятся до минус 15–17 градусов, по области до минус 19 градусов. При этом ночью похолодает до минус 23–25 градусов, а в пониженных местах на территории Подмосковья ожидается до 33 градусов мороза.

Как рассказал Вильфанд, такие температурные показатели в День защитника Отечества распространятся на весь центр Европейской России. При этом в регионе в праздник будет солнечно и маловетрено.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о холодной аномалии в ближайшие дни.

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