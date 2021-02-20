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Илон Маск считает завышенными цены на биткоин и другие криптовалюты

По его мнению, они нужны лишь для того, чтобы избежать неудобств бартерного обмена.

20 февраля 2021, 23:31

Создатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что нынешние цены на криптовалюты биткоин и эфириум завышены. Об этом он написал в "Твиттере".

Маск отметил, что криптовалюты, как и обычные деньги, являются набором данных, которые позволяют избежать неудобств бартера.

"Эти данные, как и любая система, подвержены задержкам и ошибкам", — заявил предприниматель, уточнив, что цены на биткоин и эфириум кажутся высоковатыми.

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Напомним, стоимость биткоина начала стремительно расти в конце прошлого года и сейчас уже превысила отметку в 57 тысяч долларов. Эфириум сейчас котируется по 1,9 тысячи долларов.

Ранее Лайф сообщал, что Илон Маск вновь обошёл главу Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком планеты.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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