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Очередной рекорд биткоина: криптовалюта пробила отметку в $57 тысяч

Накануне биткоин впервые достиг рыночной капитализации в $1 триллион.

20 февраля 2021, 12:20

Фото © Pixabay

Биткоин установил очередной рекорд и теперь стоит более 57 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk. Валюта за последнее время прибавила в стоимости 8,18%.

Биткоин ждёт прорыв года: какой рекорд готовится поставить курс криптовалюты к 8 марта

Биткоин ждёт прорыв года: какой рекорд готовится поставить курс криптовалюты к 8 марта

А накануне биткоин несколько раз обновлял исторический максимум и впервые в истории достиг рыночной капитализации в $1 триллион.

Ранее Лайф писал, что компания Nvidia вдвое ограничит производительность новой видеокарты в добыче криптовалют.

Курс биткоина уже перевалил за 50 тыс.: сколько стоит оборудование, чтобы майнить самому

Курс биткоина уже перевалил за 50 тыс.: сколько стоит оборудование, чтобы майнить самому

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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