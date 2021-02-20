Очередной рекорд биткоина: криптовалюта пробила отметку в $57 тысяч
Накануне биткоин впервые достиг рыночной капитализации в $1 триллион.
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Биткоин установил очередной рекорд и теперь стоит более 57 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk. Валюта за последнее время прибавила в стоимости 8,18%.
А накануне биткоин несколько раз обновлял исторический максимум и впервые в истории достиг рыночной капитализации в $1 триллион.
Ранее Лайф писал, что компания Nvidia вдвое ограничит производительность новой видеокарты в добыче криптовалют.
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