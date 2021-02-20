Обстрелявший петардами авто спикера горсовета Красноярска назвал причины своего поступка — видео

Житель Красноярска, которого подозревают в обстреле петардами машины председателя городского Совета депутатов Натальи Фирюлиной, рассказал, что это произошло случайно, а фейерверк он запускал для того, чтобы повеселить себя.

"Цель у меня была — сделать для себя видео, чтобы себя повеселить. <...> Решил запустить салют в воздух, но почему-то он полетел в сторону машины. Я даже не предполагал и не планировал, что такое может произойти", — сказал 35-летний мужчина, подчеркнув, что у него не было никакого злого умысла.