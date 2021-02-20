Обстрелявший петардами авто спикера горсовета Красноярска назвал причины своего поступка — видео
Теперь любителю эффектных роликов светит до семи лет колонии.
Обстрелявший петардами авто спикера горсовета Красноярска рассказал о причинах своего поступка. Видео © ГУ МВД России по Красноярскому краю
Житель Красноярска, которого подозревают в обстреле петардами машины председателя городского Совета депутатов Натальи Фирюлиной, рассказал, что это произошло случайно, а фейерверк он запускал для того, чтобы повеселить себя.
"Цель у меня была — сделать для себя видео, чтобы себя повеселить. <...> Решил запустить салют в воздух, но почему-то он полетел в сторону машины. Я даже не предполагал и не планировал, что такое может произойти", — сказал 35-летний мужчина, подчеркнув, что у него не было никакого злого умысла.
Хлопок и разноцветный дым: МВД показало видео обстрела пиротехникой машины спикера горсовета Красноярска
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по факту хулиганства, ему грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемого арестовали на два месяца.
Ранее Лайф рассказывал, что на Урале мэру города Артёмовского сожгли автомобиль. По мнению градоначальника, поджог связан с реформой управления, которую он начал проводить в мэрии.
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