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Регион
Опубликовано 19 февраля 2021, 05:02

Автомобиль спикера горсовета Красноярска обстреляли пиротехникой

Наталья Фирюлина. Фото © krasnoyarsk-gorsovet.ru

Наталья Фирюлина. Фото © krasnoyarsk-gorsovet.ru

На месте происшествия работают полицейские.

В Красноярске неизвестный бросил в сторону автомобиля председателя городского совета депутатов Натальи Фирюлиной зажжённое пиротехническое устройство. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошёл около здания городской администрации утром по местному времени.

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"На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время установлено, что в результате применения пиротехники пострадавших нет", — сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Сотрудники полиции продолжают работу на месте. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее жителя Казани обстреляли прямо посреди улицы. Следователи считают основным мотивом ревность.

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Никита Никонов
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