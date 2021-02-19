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Категорий: 18

Автомобиль спикера горсовета Красноярска обстреляли пиротехникой

На месте работают сотрудники полиции.

19 февраля 2021, 05:02
<p>Наталья Фирюлина. Фото © <a href="http://krasnoyarsk-gorsovet.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">krasnoyarsk-gorsovet.ru</a></p>

Наталья Фирюлина. Фото © krasnoyarsk-gorsovet.ru

В Красноярске неизвестный бросил в сторону автомобиля председателя городского совета депутатов Натальи Фирюлиной зажжённое пиротехническое устройство. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошёл около здания городской администрации утром по местному времени.

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"На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время установлено, что в результате применения пиротехники пострадавших нет", — сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Сотрудники полиции продолжают работу на месте. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее жителя Казани обстреляли прямо посреди улицы. Следователи считают основным мотивом ревность.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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