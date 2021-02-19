Автомобиль спикера горсовета Красноярска обстреляли пиротехникой

На месте происшествия работают полицейские.

В Красноярске неизвестный бросил в сторону автомобиля председателя городского совета депутатов Натальи Фирюлиной зажжённое пиротехническое устройство. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошёл около здания городской администрации утром по местному времени.

"На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время установлено, что в результате применения пиротехники пострадавших нет", — сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Сотрудники полиции продолжают работу на месте. Обстоятельства инцидента устанавливаются.