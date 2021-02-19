Суд арестовал читинца, застрелившего школьницу через дверь. Видео © LIFE

Железнодорожный суд Читы арестовал Василия Дунца, застрелившего девятилетнюю школьницу через дверь 17 февраля.

Мера пресечения избрана сроком на два месяца — до 16 апреля.

"19 февраля 2021 года суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован в зале суда и доставлен в следственный изолятор", — говорится в сообщении на сайте СУ СКР по Забайкальскому краю.

Отмечается, что следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, продолжаются. Назначен ряд экспертных исследований.

Как сообщал Лайф, убийство было совершено вечером 17 февраля в Железнодорожном районе Читы. Дунец поссорился с соседом, у которого в квартире шёл шумный ремонт. Позже он вооружился ружьём ИЖ-43 и расстрелял дверь оппонента. За ней оказалась девятилетняя девочка. Дробь попала ей прямо в голову. Девочка погибла на руках у отца.

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