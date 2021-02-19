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В "Роскачестве" объяснили, как не сжечь смартфон

Важно помнить о технических характеристиках гаджета и не пытаться использовать несовместимые компоненты.

19 февраля 2021, 04:10

Неправильно подобранное зарядное устройство может не только вывести смартфон из строя, но и стать причиной возгорания. Об этом напомнил старший специалист по тестированию цифровых продуктов "Роскачества" Сергей Кузьменко.

Эксперт отметил, что при покупке адаптера нужно помнить о технических характеристиках гаджета и не пытаться использовать несовместимые компоненты.

"Стандартный адаптер питания для зарядки имеет на выходе пять вольт и полтора ампера. Также есть адаптеры с технологией quick charge, но тут следует учитывать, что повышенная мощность потребления должна поддерживаться и на заряжаемом устройстве", — пояснил Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Какие приложения могут нанести вред смартфону: эксперт привёл несколько примеров

Какие приложения могут нанести вред смартфону: эксперт привёл несколько примеров

Эксперт предостерёг: не следует подавать на устройство больше мощности, чем оно может принять, иначе такая самодеятельность обернётся поломкой или возгоранием.

Кузьменко также напомнил о необходимости правильно использовать портативные зарядные устройства. Зачастую они имеют два выхода — на пять и десять ампер. Пользователь подключает кабель ко второму в надежде зарядить смартфон быстрее, а в итоге через год аккумулятор выходит из строя.

Ранее эксперт объяснил, что поможет подольше сохранить зарядку на смартфоне.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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