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ЦБ призвал банки ускориться с переходом на Систему быстрых платежей

В регуляторе переживают, что многие организации откладывают процедуру на последний момент.

19 февраля 2021, 03:38
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

ЦБ разослал российским банкам письма, где попросил ускориться с подключением разных видов переводов к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РБК.

Речь идёт о сервисах С2В/В2С, С2Сpull (платежи по QR-кодам, переводы от юридических лиц физическим и переводы между физлицами по запросу получателя).

"Настоятельно рекомендуем активизировать вышеуказанные работы и пересмотреть сроки подключения в сторону их сокращения", — говорится в письме.

Отмечается, что банкам на расширение функционала СБП необходимо не менее 35–60 дней.

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В ЦБ напомнили, что банки с универсальной лицензией должны подключить данные сервисы к 1 апреля, а значимые кредитные организации — к 1 октября.

"Эти сроки были установлены ещё в ноябре прошлого года, чтобы у банков было достаточно времени настроить свои IT-системы и т.д. Нас беспокоит тот факт, что многие банки откладывают эти процедуры на последний момент", — отметил представитель Центробанка.

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Сейчас С2В-операции (платежи от физлиц юрлицам, в том числе оплата покупок по QR-коду) внедрены в 42 банках, в том числе в девяти значимых.

Ранее сообщалось, что Центробанк решил провести эксперимент с "зелёной" ипотекой.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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