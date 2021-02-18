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Центробанк решил провести эксперимент с "зелёной" ипотекой

Выделение денег будет привязано к улучшению условий окружающей среды.

18 февраля 2021, 15:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

ЦБ планирует определить значение термина "зелёный" дом и провести первый эксперимент с "зелёной" ипотекой. Об этом на ежегодной встрече банков с руководством регулятора сообщил первый зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

"У нас эксперимент по "зелёной" ипотеке, то есть создание таксономии и определение, что такое "зелёный" дом, что такое "зелёная" квартира и что такое "зелёная" ипотека. Кроме "зелёных" и социальных облигаций ещё возникают вот этих два явления", — сказал он.

Песков: Решения о продлении льготной ипотеки пока нет

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"Зелёное" финансирование означает, что денежные средства на проект будут выделяться только при условии улучшения им окружающей среды, смягчения последствий изменения климата, а также более эффективного использования ресурсов. Первая версия рекомендаций по "зелёному" финансированию была подготовлена ВЭБ.РФ ещё в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в России могут расширить список получателей льготной ипотеки на строительство частного дома.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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