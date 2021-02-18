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В российском МИД назвали манёвры США в Чёрном море угрозой миру и стабильности

По словам Марии Захаровой, американцам словно не терпится найти себе врага.

18 февраля 2021, 15:16
<p>Здание МИД РФ в Москве. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин </p>

Здание МИД РФ в Москве. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Манёвры военных кораблей США в Чёрном море угрожают миру и стабильности, ведь пройдут в непосредственной близости от российской акватории. В связи с этим складывается впечатление, что американские военные намеренно ищут себе врага. Об этом в ходе брифинга в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такое впечатление, что американскому шестому флоту в Чёрном море не терпится найти врага, но это делают они зря", — сказала журналистам дипломат.

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Напомним, 23 января американский эсминец "Дональд Кук", вооружённый крылатыми ракетами, вошёл в акваторию Чёрного моря. Силы Черноморского флота приступили к слежению за этим судном. А 28 января к эсминцу присоединился корабль ВМС США "Портер". Также Лайф рассказывал, что российский вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Чёрное море.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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