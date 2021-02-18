В российском МИД назвали манёвры США в Чёрном море угрозой миру и стабильности

Манёвры военных кораблей США в Чёрном море угрожают миру и стабильности, ведь пройдут в непосредственной близости от российской акватории. В связи с этим складывается впечатление, что американские военные намеренно ищут себе врага. Об этом в ходе брифинга в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.