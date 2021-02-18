Повар заявил о пользе чеснока в борьбе с раком

Чеснок является продуктом, которому приписывают много целебных свойств. Повар Николай Олейников из Северной столицы заявил, что, помимо всего прочего, систематическое употребление чеснока препятствует росту раковых клеток и даже уменьшает их число. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Повар пояснил, что такие лечебные свойства чесноку даруют содержащиеся в нём сера и германий. Он также рассказал, что, несмотря на то что у чеснока достаточно резкий и характерный аромат, он является афродизиаком и положительно сказывается на репродуктивной функции. А перебить амбре помогут кофейные зёрна и пахучие травы вроде кинзы и тархуна.

Олейников также рассказал, как правильно выбрать чеснок. По его словам, покупать следует сухие, плотные, чистые головки без ростков — это говорит о правильном хранении чеснока. Помимо того, он напомнил, что не стоит злоупотреблять этим продуктом — в больших количествах он способен нанести организму вред. Повар рекомендует съедать в день не более трёх зубчиков.

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