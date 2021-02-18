В Смоленске водитель маршрутки высадил школьника на мороз из-за крупной купюры

Водителем одного из маршрутных такси в Смоленске заинтересовались следователи. По сообщениям в соцсетях одной из местных жительниц, рано утром она отправила сына в школу. Так как до учебного заведения далеко, ребёнок добирается на маршрутке. Однако в этот раз водитель высадил его. Мужчину вывело из себя, что за проезд мальчик передал ему купюру в 500 рублей.

Мама школьника объяснила, что у водителя якобы не нашлось сдачи, а бесплатно везти ребёнка он не захотел. В итоге школьник провёл на холоде в –17 градусов ещё некоторое время, пока не пересел в другое транспортное средство.

"Следователями СК будут установлены все обстоятельства, изложенные в публикации средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

Ранее Лайф сообщал, что в Хабаровске был задержан водитель маршрутки, который отобрал у школьницы шапку за оплату проезда.

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