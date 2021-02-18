ВОЗ подтвердила повышенную заразность южноафриканского коронавируса-мутанта

Вместе с тем она отметила, что при необходимых мерах, в том числе социальном дистанцировании, распространение и этого штамма можно остановить. Тем более что по тяжести течения заболевания изменений не замечено. Количество госпитализаций в стране пока тоже не выросло. А вопрос о том, дают ли имеющиеся сейчас вакцины защиту от нового коронавируса-мутанта, пока изучается.