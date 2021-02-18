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ВОЗ подтвердила повышенную заразность южноафриканского коронавируса-мутанта

При этом по тяжести заболевания разницы пока не замечено.

18 февраля 2021, 14:40

Фото © Pixabay

Появившийся в Южно-Африканской Республике новый штамм коронавируса заразнее изначального его варианта. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

"Данный штамм является более заразным, так же как и британский", — сказала Керкхове на брифинге.

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Вместе с тем она отметила, что при необходимых мерах, в том числе социальном дистанцировании, распространение и этого штамма можно остановить. Тем более что по тяжести течения заболевания изменений не замечено. Количество госпитализаций в стране пока тоже не выросло. А вопрос о том, дают ли имеющиеся сейчас вакцины защиту от нового коронавируса-мутанта, пока изучается.

Ранее в Британии обнаружили ещё более новый вид коронавируса с "вызывающими беспокойство" мутациями.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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