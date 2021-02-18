ЦБ планирует вернуться к ключевой ставке в 5–6% в течение трёх лет

Центробанк планирует в следующие три года возвращаться к нейтральной ключевой ставке в 5–6%, но всё будет зависеть от прогноза инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции Ассоциации банков России.

"На прогнозном горизонте, который у нас трёхлетний, мы будем возвращаться к нейтральной ставке. Напомню, что оценка сейчас нейтральной ставки — она тоже может уточняться, но сейчас это 5–6%", — сообщила Набиуллина.

Темпы возврата к нейтральной ставке будут зависеть от уровня инфляции. Сейчас, по оценке ЦБ, проинфляционные и дезинфляционные факторы сбалансированы. Ситуация динамичная, поэтому регулятор будет отслеживать её развитие и корректировать свою политику в соответствии с ней.

Ранее Международный валютный фонд призвал ЦБ РФ снизить ставку ещё на 0,5 п.п. (ниже 4%), "чтобы предотвратить снижение инфляции ниже целевого уровня в течение 2021 года".

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