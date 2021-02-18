В Благовещенске нашли "родственников" воронежской Алёнки: такие же "красивые"

В парке "Дружба" в Благовещенске ко Дню всех влюблённых поставили скульптуру. Она изображает девушку и молодого человека, которые смотрят друг на друга. Произведение вызвало неоднозначную реакцию горожан и пользователей Сети.

Влюблённых сравнили с узниками концлагеря, скрепками, памятником Алёнке из Нововоронежа и другими нелестными примерами. Впрочем, часть пользователей встала на сторону авторов скульптуры, посчитав, что она довольно оригинальная и, будучи произведением искусства, не может нравиться абсолютно всем.

В администрации города объяснили РИА "Новости", что к критике горожан относятся крайне спокойно. Произведение является аллегорией на начало романтических отношений.

"Весь последний год все говорят про CoViD-19, а сейчас спорят о паре влюблённых. О вкусах, как говорится, не спорят, так или иначе это привлекает внимание к городу, к парку "Дружба". Спрашивают, почему изобразили такую худую пару. Все мы когда-то были молоды, стройны, эта скульптура — возможность вспомнить себя, зарождающиеся чувства", — объяснила замысел композиции руководитель общественно-культурного центра Благовещенска Надежда Багрова.

Напомним, что ранее в Новосибирске россияне нашли "сестру" жутковатого памятника Алёнке из Нововоронежа.

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