Эстония выслала российского дипломата, РФ приняла зеркальные меры

"Недавно Эстония абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата Посольства России в Таллине, он занимался вопросами культуры и образования. Российский ответ не заставил себя ждать. Был вызван посол Эстонии в Москве, ему был выражен решительный протест и объявлено о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства", — отметила Захарова.

А ранее, 5 февраля, российский МИД объявил персонами нон грата посла Швеции, временного поверенного в делах Польши и посланника Посольства Германии за их участие в незаконных акциях 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Дипломатам предписали в ближайшее время покинуть территорию РФ. Спустя несколько дней Германия, Польша и Швеция объявили об ответных мерах. Так, в ФРГ объявлен персоной нон грата сотрудник Посольства России в Берлине, власти Польши решили выслать сотрудника генконсульства в Познани, Швеция также вышлет сотрудника российского посольства.