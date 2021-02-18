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Категорий: 18

Эстония выслала российского дипломата, РФ приняла зеркальные меры

Послу страны в Москве был выражен протест.

18 февраля 2021, 14:02
<p>Фото © <a href="https://ru.depositphotos.com/313628068/stock-photo-flags-of-russia-and-estonia.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Depositphotos</a></p>

Фото © Depositphotos

Эстония объявила персоной нон грата российского дипломата, в МИД РФ такое решение Таллина назвали безосновательным. Москва приняла зеркальные меры и выслала диппредставителя Эстонии, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Недавно Эстония абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата Посольства России в Таллине, он занимался вопросами культуры и образования. Российский ответ не заставил себя ждать. Был вызван посол Эстонии в Москве, ему был выражен решительный протест и объявлено о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства", — отметила Захарова.

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А ранее, 5 февраля, российский МИД объявил персонами нон грата посла Швеции, временного поверенного в делах Польши и посланника Посольства Германии за их участие в незаконных акциях 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Дипломатам предписали в ближайшее время покинуть территорию РФ. Спустя несколько дней Германия, Польша и Швеция объявили об ответных мерах. Так, в ФРГ объявлен персоной нон грата сотрудник Посольства России в Берлине, власти Польши решили выслать сотрудника генконсульства в Познани, Швеция также вышлет сотрудника российского посольства.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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