"Миротворец" внёс еврокомиссара в список врагов Украины, а затем срочно передумал

Венгерского еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения ЕС Оливера Вархели внесли в список "врагов Украины" на сайте "Миротворец", а спустя несколько часов передумали и удалили профайл политика.

Вархели внесли в чистилище "Миротворца" за "вмешательства в дела суверенного государства Украина", "действия, направленные на поддержку сепаратизма в Закарпатье", покушение на свободу слова, а также участие в пропаганде против Незалежной и распространение фейков. Сейчас копию страницы "врага Украины" можно найти лишь в интернет-кеше.