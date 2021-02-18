"Миротворец" внёс еврокомиссара в список врагов Украины, а затем срочно передумал
Политику вменялось множество проступков, включая "вмешательство в дела суверенного государства".
Оливер Вархели. Фото © Twitter / Oliver Varhelyi
Венгерского еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения ЕС Оливера Вархели внесли в список "врагов Украины" на сайте "Миротворец", а спустя несколько часов передумали и удалили профайл политика.
Изображение с сайта "Миротворец"
Вархели внесли в чистилище "Миротворца" за "вмешательства в дела суверенного государства Украина", "действия, направленные на поддержку сепаратизма в Закарпатье", покушение на свободу слова, а также участие в пропаганде против Незалежной и распространение фейков. Сейчас копию страницы "врага Украины" можно найти лишь в интернет-кеше.
Ранее в базу "Миротворца" попала жена владельца заблокированных президентом Украины Владимиром Зеленским каналов. Наталья Лавренюк включена в список на сайте с формулировкой "пособник российских оккупантов, финансирование российских оккупантов, нарушение законодательства Украины о гражданстве путём получения второго гражданства".
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