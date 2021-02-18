Елизавета Боярская рассказала о трогательном подарке от Мягкова

Елизавета Боярская поделилась воспоминаниями об ушедшим из жизни народном артисте Андрее Мягкове. Актрисе довелось поработать с кумиром на съёмках продолжения "Иронии судьбы" в Праге.

"На съёмочной площадке я встретила очень доброго, внимательного и отзывчивого человека. Я тогда делала первые шаги в актёрской профессии, он это понимал, поэтому помогал, подсказывал и призывал не волноваться. Его теплоту я ощущаю до сих пор", — рассказала она газете "Петербургский дневник".

После съёмок Мягков подарил Боярской красивую фарфоровую куклу. Актриса призналась, что бережёт её как "напоминание о дружбе". Она уверена, что и после смерти артист продолжит жить в сердцах миллионов людей. Мягков своими работами в кино и театре оставил прекрасный след в истории. Боярская выразила надежду на то, что её дети будут смотреть прекрасные фильмы с участием Мягкова и восторгаться его талантом.

Напомним, Андрей Мягков скончался сегодня у себя дома на 83-м году жизни. Об опыте работы с актёром рассказала польская актриса Барбара Брыльска. Валентина Талызина, снимавшаяся с Мягковым в легендарной "Иронии судьбы", заявила, что ему были подвластны все роли.

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