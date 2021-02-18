"Хотели хайпануть": актриса Шпица заявила, что некоторым жертвам были выгодны приставания Вайнштейна

Российская актриса Екатерина Шпица высказала непопулярную точку зрения по поводу ситуации с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, осуждённым за изнасилования и харассмент. Своим мнением она поделилась в интервью с Антоном Красовским, сообщает RT. По мнению актрисы, многие её зарубежные коллеги кинулись массово жаловаться на приставания со стороны Вайнштейна, хотя наверняка некоторым из них это было выгодно.

"Если взять статистический срез, то наверняка там, среди этих женщин, были те, к кому он грязно, непорядочно приставал, а были те, кому эти приставания были выгодны. И они осознанно пошли на эту сделку", — рассуждает она.

Шпица предположила, что некоторые жертвы Вайнштейна могли решиться на откровения, поскольку "исчерпали свой творческий лимит" и стали никому не нужны.

"Может быть, решили присоединиться, может быть, хайпануть и словить волну травли — и получить воздаяние моральное", — добавила Екатерина.

Ранее другая российская актриса, звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич, рассказала о режиссёре с "Мосфильма", который домогался её, когда она была ещё ребёнком.

Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна начался три года назад, когда некоторые голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала продюсера уволили из его собственной компании, его студия обанкротилась и закрылась, а сам он был приговорён к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами.

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