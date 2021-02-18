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Категорий: 18

"Хотели хайпануть": актриса Шпица заявила, что некоторым жертвам были выгодны приставания Вайнштейна

По мнению звезды российских сериалов, многие женщины вполне осознанно могли пойти на эту "сделку".

18 февраля 2021, 13:29
<p>Екатерина Шпица.</p><p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=rLakDVESRWA&feature=youtu.be" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / "Антонимы с Антоном Красовским"</a></p>

Екатерина Шпица.

Кадр из видео © YouTube / "Антонимы с Антоном Красовским"

Российская актриса Екатерина Шпица высказала непопулярную точку зрения по поводу ситуации с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, осуждённым за изнасилования и харассмент. Своим мнением она поделилась в интервью с Антоном Красовским, сообщает RT. По мнению актрисы, многие её зарубежные коллеги кинулись массово жаловаться на приставания со стороны Вайнштейна, хотя наверняка некоторым из них это было выгодно.

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"Если взять статистический срез, то наверняка там, среди этих женщин, были те, к кому он грязно, непорядочно приставал, а были те, кому эти приставания были выгодны. И они осознанно пошли на эту сделку", — рассуждает она.

Шпица предположила, что некоторые жертвы Вайнштейна могли решиться на откровения, поскольку "исчерпали свой творческий лимит" и стали никому не нужны.

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"Может быть, решили присоединиться, может быть, хайпануть и словить волну травли — и получить воздаяние моральное", добавила Екатерина.

Ранее другая российская актриса, звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич, рассказала о режиссёре с "Мосфильма", который домогался её, когда она была ещё ребёнком.

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Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна начался три года назад, когда некоторые голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала продюсера уволили из его собственной компании, его студия обанкротилась и закрылась, а сам он был приговорён к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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