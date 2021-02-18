Расплата спустя 46 лет. Московского пенсионера обвинили в групповом изнасиловании в семидесятых
На допросе у следователей пожилой мужчина полностью признал свою вину.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Советская милиция задержала в 1974 году троих молодых людей по подозрению в изнасиловании 17-летней школьницы на северо-востоке Москвы. Молодые люди были осуждены, но в деле был ещё один фигурант, который ушёл от наказания.
Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, ещё в ходе суда над компанией насильников выяснилось, что помимо них и жертвы в квартире находился ещё некий С. Савинов. По нему началось отдельное уголовное производство, которое ничем не кончилось. Молодой человек ушёл в армию на три года, а, вернувшись, начал вести обычную жизнь. Лишь сейчас — при пересмотре архивных дел — материалы на Савинова попались на глаза сыщикам. Мужчина, которому уже 64 года, был вызван на допрос.
По словам источника, пенсионер признался следователям, что действительно участвовал в изнасиловании школьницы. Якобы был сильно пьян в тот момент и находился под дурным влиянием компании своих друзей, которые в итоге были осуждены в 1975 году.
Следователи пока отправили пенсионера домой под подписку о невыезде. Решается вопрос об избрании меры пресечения. А вот найти пострадавшую и какие-либо данные о ней оперативникам пока не удалось.
Ранее Лайф сообщал о побеге из тюрьмы на Кипре алтайского "маньяка в погонах". Дело Александра Сатлаева прогремело на всю страну в конце 2013 года. Бывший следователь совершал изнасилования женщин, а потом сам "расследовал" свои преступления. В 2015 году суд приговорил его к шести годам заключения за четыре изнасилования и четыре покушения. Однако в 2019 году Сатлаев вышел по УДО. Мужчина перебрался на остров Кипр, но и там долго на свободе он не пробыл. Сатлаева арестовали на Кипре по обвинению в сексуальном насилии и грабеже.
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