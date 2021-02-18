Толстой не исключил, что из-за Навального Россию попытаются исключить из Совета Европы

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой допустил, что будут попытки исключить РФ из СЕ.

"Конечно, воспользовавшись в данном случае блогером Навальным как неким знамением, будут пытаться инициировать так называемую трёхстороннюю процедуру чрезвычайную по исключению России из Совета Европы или по введению в отношении России какого-то специального мониторинга", — сказал Толстой в эфире телеканала "Россия-1".

Он заверил, что Россия к такому готова. Действовать Москва будет по ситуации, оценивая её на предмет угрозы суверенитету, достоинству россиян. Делегация РФ может "уйти раньше, до того, как они начнут весь этот абсолютно позорный процесс".

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