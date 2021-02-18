Толстой не исключил, что из-за Навального Россию попытаются исключить из Совета Европы
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Вице-спикер Госдумы заверил, что Москва к этому готова.
Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой допустил, что будут попытки исключить РФ из СЕ.
"Конечно, воспользовавшись в данном случае блогером Навальным как неким знамением, будут пытаться инициировать так называемую трёхстороннюю процедуру чрезвычайную по исключению России из Совета Европы или по введению в отношении России какого-то специального мониторинга", — сказал Толстой в эфире телеканала "Россия-1".
Он заверил, что Россия к такому готова. Действовать Москва будет по ситуации, оценивая её на предмет угрозы суверенитету, достоинству россиян. Делегация РФ может "уйти раньше, до того, как они начнут весь этот абсолютно позорный процесс".
Напомним, 2 февраля суд по делу "Ив Роше" изменил для Алексея Навального условный срок на реальный. Он получил три с половиной года колонии общего режима, однако адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.