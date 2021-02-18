Толстой не исключил, что из-за Навального Россию попытаются исключить из Совета Европы

Вице-спикер Госдумы заверил, что Москва к этому готова.

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой допустил, что будут попытки исключить РФ из СЕ.

"Конечно, воспользовавшись в данном случае блогером Навальным как неким знамением, будут пытаться инициировать так называемую трёхстороннюю процедуру чрезвычайную по исключению России из Совета Европы или по введению в отношении России какого-то специального мониторинга", — сказал Толстой в эфире телеканала "Россия-1".