Минюст назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России
В ведомстве считают указание европейского суда заведомо невыполнимым.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда
Требование Европейского суда по правам человека освободить Алексея Навального — это грубое и беспрецедентное вмешательство в деятельность российских судов. Об этом заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.
— Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства, — сказал министр журналистам.
Вторым доводом он привёл то, что такое требование является необоснованным и неправомерным. Оно не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые вызывают требование отпустить Навального.
Третий же довод состоит в том, что требование ЕСПЧ заведомо неисполнимо. Согласно российским законам нет правовых оснований для освобождения Навального из-под стражи.
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Напомним, 2 февраля суд по делу "Ив Роше" изменил для Алексея Навального условный срок на реальный. Он получил три с половиной года колонии общего режима, однако адвокаты обжаловали приговор.
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