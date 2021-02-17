Минюст назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России

Требование Европейского суда по правам человека освободить Алексея Навального — это грубое и беспрецедентное вмешательство в деятельность российских судов. Об этом заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

— Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства, — сказал министр журналистам.

Вторым доводом он привёл то, что такое требование является необоснованным и неправомерным. Оно не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые вызывают требование отпустить Навального.

Третий же довод состоит в том, что требование ЕСПЧ заведомо неисполнимо. Согласно российским законам нет правовых оснований для освобождения Навального из-под стражи.

Напомним, 2 февраля суд по делу "Ив Роше" изменил для Алексея Навального условный срок на реальный. Он получил три с половиной года колонии общего режима, однако адвокаты обжаловали приговор.

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