"Манипуляция и инструмент давления": политологи оценили возможное требование освобождения Навального через ЕСПЧ

Политологи прокомментировали сообщение о том, что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Алексея Навального. По их мнению, это просто инструмент давления на Москву, поскольку подобные дела не находятся в юрисдикции ЕСПЧ.

Как рассказала Лайфу политолог Анна Фёдорова, в конвенциях, которые подписывала Россия, нет такого механизма, который называется "обеспечительная мера".

"ЕСПЧ таким образом используется как инструмент давления на Россию. Само по себе требование (если будет требование немедленного освобождения без всяких пересмотров дела и так далее) — это в чистом виде политическая история, которая не в юридической плоскости лежит. Поэтому здесь, к сожалению, приходится говорить о некоторой неправомочности всего происходящего и даже, может быть, о том, что ЕСПЧ становится политическим инструментом давления", — отметила Фёдорова.

В свою очередь директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов называет подобные сообщения манипуляцией.

"Это очередная манипуляция и, в общем-то, откровенная глупость… А я напомню, что он (Навальный. — Прим. Лайфа) осуждён и находится в тюрьме за мошенничество в особо крупных размерах, то есть по сугубо экономическим преступлениям. Соответственно, это абсолютно не юрисдикция ЕСПЧ", — заявил Мартынов RT.

Напомним, ранее источник ТАСС сообщил, что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ. Однако в Минюсте ответили, что Россия не сможет освободить блогера в рамках "обеспечительных мер", а такая позиция ЕС была бы не только вмешательством, но и переходом за "красную линию".

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