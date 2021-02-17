В Казани попало на видео вооружённое нападение на бизнесмена: целились в лицо
У следователей две версии: любовный треугольник и проблемы с партнёрами по предприятию.
В Казани попало на видео вооружённое нападение на бизнесмена. Видео © LIFE
Расстрелявший казанского бизнесмена мужчина скрылся с места преступления на белом автомобиле ВАЗ-2109 с чужими госномерами. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, накануне покушения на бизнесмена в полицию обращался местный житель. С его автомобиля были украдены госномера, которые позднее были замечены на белой "девятке" стрелка.
Также источник сообщил, что в качестве орудия преступления использовался неустановленный травматический пистолет — наподобие типов "Оса" или "Стражник". Момент нападения попал в объектив камеры наблюдения.
Знакомая пострадавшего предпринимателя А. Кузнецова рассказала следователям, что бизнесмен С. Богатов владеет компанией по сбору и переработке твёрдых и коммунальных отходов. Она работает у него. По словам женщины, у компании имеется много недовольных клиентов, как и недоборожелателей у её шефа. Прежде всего люди недовольны высокими ценами и начислениями за вывоз твёрдых бытовых отходов.
Как сообщал Лайф, первоначально в нападении на бизнесмена следователи заподозрили бывшего мужа Кузнецовой. Якобы мотивом преступления могла послужить ревность.
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