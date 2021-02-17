Россиянам объяснили, почему нужно срочно выкапывать машины из сугробов

После сильных снегопадов автомобили множества москвичей оказались погребены в огромных сугробах, но не все спешат откапывать своих железных коней. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил в беседе с Лайфом, чем долгое нахождение под снегом может обернуться для машины.

"Снег имеет свойство сначала быть лёгким и пушистым, а потом он съёживается, становится плотным и превращается в лёд. Поэтому сейчас его ещё можно более-менее легко убрать, но уже буквально через несколько дней это всё превратится в твёрдую ледяную массу и убрать её можно будет трактором или бригадой", — предупреждает эксперт.

Ещё одно последствие такой "консервации" — может разрядиться аккумулятор. В этом случае владельцу придётся заводить её с помощью jump-стартера или искать, у кого бы "прикурить". Шапарин предупреждает, что во дворе автомобиль могут повредить неаккуратные дворники или трактор. Если водитель планирует законсервировать автомобиль до весны, то лучше это делать на закрытых, хорошо продуваемых паркингах.

После успешного спасения автомобиля из сугроба собеседник Лайфа призывает не бросаться на него со щётками. Лучший способ почистить машину — отправиться на автомойку, где с него уберут лёд с помощью тёплой воды, продуют все полости и замки, а резиновые уплотнители протрут силиконовой смазкой.

Ранее московские коммунальщики рассказали о планах завершить уборку снега в городе за четыре дня — к ближайшим выходным.

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