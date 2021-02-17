В МВД рассказали о новых уловках мошенников: скрываются под номерами полиции

Мошенники могут звонить на телефоны жертв, подменяя номер телефона, чтобы выдать себя за сотрудников банков или МВД. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

"МВД России предупреждает об участившихся фактах телефонного мошенничества, связанного с незаконным использованием подменных абонентских номеров. Злоумышленники используют современную технологию подмены данных", — отметила Волк.

Номера телефонов злоумышленников могут быть действительно закреплены за финансовыми учреждениями, любыми ведомствами и подразделениями. Например, после звонка "из банка" к вам запросто может обратиться по телефону "сотрудник" Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции.

С сентября прошлого года сотрудники органов правопорядка выявили более 20 случаев применения этой или похожих схем. В результате преступных действий у граждан было похищено более 6,7 миллиона рублей.

Ирина Волк посоветовала россиянам перезванивать по официальным номерам организаций, откуда ранее позвонили их "сотрудники". Также необходимо никогда не сообщать личную финансовую информацию: полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC-/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

В ЦБ ранее рассказали, что мошенники нередко пытаются вынудить своих жертв перевести им деньги на счёт в другом банке, чтобы кредитная организация никак не могла остановить сомнительную операцию.

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