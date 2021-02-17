Россиян предупредили о самых популярных схемах мошенничества с жильём

Самыми популярными видами мошенничества с жильём являются сделки по поддельным документам или с привлечением недееспособных лиц. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на юристов.

"Не следует покупать квартиру по копиям документов, даже если они нотариально заверены. В оригинальных документах не должно быть помарок и исправлений, а если квартира продаётся по доверенности, то обязательно требуйте присутствия собственника на сделке", — предупредил адвокат Алексей Добрынин.

Он напомнил, что чаще всего подделывают именно доверенность, поэтому её нужно проверить в первую очередь. Сделать это можно на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Юристы привели пример использования фальшивых бумаг, когда лжериелтор арендует квартиру и пытается её продать доверчивым покупателям с большой скидкой. При этом собственник якобы не может присутствовать при сделке и выдаёт представителю доверенность. В этом случае стоит требовать оригинал документа.

Другой популярной схемой является продажа недвижимости с участием лиц, которые затем могут оспорить куплю-продажу через суд. В частности, речь идёт о недееспособных владельцах жилья, пенсионерах, несовершеннолетних и разведённых супругах, не поделивших имущество.

В случае приобретения квартиры у пожилого человека эксперты рекомендуют запросить справку из психоневрологического диспансера или пройти освидетельствование.

Кроме того, распространены мошеннические действия с наследуемыми квартирами. Жильё продаётся якобы единственным наследником, а потом появляются другие претенденты. То же самое касается и имущества супругов: важно убедиться, было ли получено согласие у мужа или жены на продажу и не нарушает ли сделка права несовершеннолетних.

Суть ещё одного вида мошенничества заключается в том, что риелтор просит покупателя внести задаток, который не возвращается по договору. При этом он торопит клиента, якобы на жильё претендуют другие люди. После выясняется, что квартира непригодна для жилья, имеет долги и другие проблемы. Жертва злоумышленников оказывается в ловушке, без возможности вернуть свои средства.

Юристы рекомендуют не покупать квартиры без предварительного просмотра, внимательно проверять все документы, в особенности кто является собственником, не стоит ли он на грани банкротства, действительна ли доверенность. Для собственной безопасности следует требовать присутствия владельца при сделке и не приобретать недвижимость по копиям документов.

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