"Не знают, что такое тистечко": украинка устроила скандал из-за обслуживания на русском языке — видео

Украинка устроила скандал из-за обслуживания на русском языке. Видео © Facebook / Анна Счасна-Гарус

Жительницу Украины Анну Счастную-Гарус возмутило поведение бариста в одном из кафе Днепра, которая отказалась обслуживать её на украинском языке.

"В кафе Днепра спросила: "Есть к кофе тистечко?" В ответ услышала: "Ничего не понимаю, что такое тистечко. Я буду лучше учить французский. Днепр русский город был всегда", — написала украинка в "Фейсбуке".

Анна добавила, что разыскивает хозяйку кафе, чтобы узнать у неё, чей же на самом деле город Днепр. Она также обратилась с жалобами в офис языкового омбудсмена, однако ответа пока не получила.

Ранее Лайф сообщал, что депутат от партии Зеленского чуть не побил коллегу в эфире ТВ за слова о русском языке.

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