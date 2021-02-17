"Не знают, что такое тистечко": украинка устроила скандал из-за обслуживания на русском языке — видео
Она обратилась с жалобой в офис языкового омбудсмена.
Украинка устроила скандал из-за обслуживания на русском языке. Видео © Facebook / Анна Счасна-Гарус
Жительницу Украины Анну Счастную-Гарус возмутило поведение бариста в одном из кафе Днепра, которая отказалась обслуживать её на украинском языке.
"В кафе Днепра спросила: "Есть к кофе тистечко?" В ответ услышала: "Ничего не понимаю, что такое тистечко. Я буду лучше учить французский. Днепр русский город был всегда", — написала украинка в "Фейсбуке".
Анна добавила, что разыскивает хозяйку кафе, чтобы узнать у неё, чей же на самом деле город Днепр. Она также обратилась с жалобами в офис языкового омбудсмена, однако ответа пока не получила.
Ранее Лайф сообщал, что депутат от партии Зеленского чуть не побил коллегу в эфире ТВ за слова о русском языке.
Лента новостей
Байдену предложили жениться на мужчине из Нигерии ради отстаивания прав ЛГБТ
сегодня в 01:45
Дворкович: "Утёкшие мозги" постепенно возвращаются в Россию из-за рубежа
сегодня в 01:32
"Похоже на Армагеддон": жители Техаса греют еду на свечах и ставят палатки в домах, чтобы согреться от холода
сегодня в 01:27
Выбор редакции
Зеленский забанил в "Фейсбуке" журналиста Шария, подозреваемого СБУ в госизмене
В парламент Карабаха внесли законопроект об официальном статусе русского языка
Bloomberg: Безос обошёл Маска и вернул себе титул богатейшего человека в мире
"Барселона" предложила Хабибу перестать болеть за "Реал", а потом крупно проиграла в Лиге чемпионов
Эксперт назвала фатальные ошибки, которые люди совершают в соцсетях
Комментариев: 0