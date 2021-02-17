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Байдену предложили жениться на мужчине из Нигерии ради отстаивания прав ЛГБТ

Так в африканской стране ответили на угрозы санкций со стороны Вашингтона.

17 февраля 2021, 01:45

Нигерийский общественный деятель Эмма Исонг призвал президента США Джо Байдена приехать в страну и взять в жёны местного мужчину ради отстаивания прав ЛГБТ. Об этом сообщает издание Sahara Reporters.

Такое заявление Исонг сделал в ответ на подписание Байденом указа о "защите и продвижении прав ЛГБТ-сообщества по всему миру", в котором он пригрозил санкциями в отношении тех стран, которые нарушают права меньшинств. В Нигерии однополые отношения находятся под запретом и могут наказываться даже смертной казнью.

"Если мы получим официальное письмо госсекретаря США, в котором нас будут заставлять становиться геями, мы пригласим президента США приехать к нам и взять в жёны нигерийца", — сказал Исонг.

Байден пообещал без колебаний применять военную силу для защиты интересов США по всему миру

Байден пообещал без колебаний применять военную силу для защиты интересов США по всему миру

Он уточнил, что таким образом президент США докажет серьёзность своих намерений по защите ЛГБТ.

"Америка — это страна, которая верит в принципы демократии, которые заключаются в свободе слова, и я верю, что Нигерия — это независимая нация, мы не нация под Америкой. Мы имеем право быть антигеями, я считаю, что никто не может нас за это наказать", — добавил Исонг.

Ранее Лайф сообщал, что впервые в истории США министром стал открытый гей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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