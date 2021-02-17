Байдену предложили жениться на мужчине из Нигерии ради отстаивания прав ЛГБТ
Так в африканской стране ответили на угрозы санкций со стороны Вашингтона.
Нигерийский общественный деятель Эмма Исонг призвал президента США Джо Байдена приехать в страну и взять в жёны местного мужчину ради отстаивания прав ЛГБТ. Об этом сообщает издание Sahara Reporters.
Такое заявление Исонг сделал в ответ на подписание Байденом указа о "защите и продвижении прав ЛГБТ-сообщества по всему миру", в котором он пригрозил санкциями в отношении тех стран, которые нарушают права меньшинств. В Нигерии однополые отношения находятся под запретом и могут наказываться даже смертной казнью.
"Если мы получим официальное письмо госсекретаря США, в котором нас будут заставлять становиться геями, мы пригласим президента США приехать к нам и взять в жёны нигерийца", — сказал Исонг.
Он уточнил, что таким образом президент США докажет серьёзность своих намерений по защите ЛГБТ.
"Америка — это страна, которая верит в принципы демократии, которые заключаются в свободе слова, и я верю, что Нигерия — это независимая нация, мы не нация под Америкой. Мы имеем право быть антигеями, я считаю, что никто не может нас за это наказать", — добавил Исонг.
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