Дворкович: "Утёкшие мозги" постепенно возвращаются в Россию из-за рубежа
Эта тенденция в основном касается стран Европы и США.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Уехавшие из России высококлассные специалисты постепенно возвращаются на родину, об этом рассказал председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
Он отметил, что в основном эта тенденция касается стран Европы и США, а Юго-Восточная Азия, напротив, покупает российские стартапы.
"При этом, когда происходит покупка наших стартапов из-за рубежа, мы всегда нацеливаем их на то, чтобы сами команды оставались в России, чтобы для них открывались возможности как в нашей стране, так и на иностранных рынках", — пояснил Дворкович в интервью РИА "Новости".
Глава "Сколково" добавил, что фонд поддерживает сотрудничество с зарубежными партнёрами, для адаптации иностранных стартапов была разработана программа soft landing ("мягкое приземление").
По словам Дворковича, мощный канал для привлечения специалистов — университет Сколтех. Там преподаёт 40% профессоров из-за рубежа, а из оставшихся 60% ещё половина вернулись в Россию. Около 20% студентов также иностранцы.
"Могу сказать, что к нам приехало больше, чем уехало, — это абсолютно точно", — заключил председатель фонда "Сколково".
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