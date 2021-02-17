Дворкович: "Утёкшие мозги" постепенно возвращаются в Россию из-за рубежа

Уехавшие из России высококлассные специалисты постепенно возвращаются на родину, об этом рассказал председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Он отметил, что в основном эта тенденция касается стран Европы и США, а Юго-Восточная Азия, напротив, покупает российские стартапы.

"При этом, когда происходит покупка наших стартапов из-за рубежа, мы всегда нацеливаем их на то, чтобы сами команды оставались в России, чтобы для них открывались возможности как в нашей стране, так и на иностранных рынках", — пояснил Дворкович в интервью РИА "Новости".

Глава "Сколково" добавил, что фонд поддерживает сотрудничество с зарубежными партнёрами, для адаптации иностранных стартапов была разработана программа soft landing ("мягкое приземление").

По словам Дворковича, мощный канал для привлечения специалистов — университет Сколтех. Там преподаёт 40% профессоров из-за рубежа, а из оставшихся 60% ещё половина вернулись в Россию. Около 20% студентов также иностранцы.

"Могу сказать, что к нам приехало больше, чем уехало, — это абсолютно точно", — заключил председатель фонда "Сколково".

Ранее стало известно, что правительство проведёт крупную реформу институтов развития, изменения затронут и "Сколково".

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