Во Франции создали убивающую коронавирус маску
Также изделие способно обеззараживать себя.
Видео © BFMTV
Французская компания BioSerenity представила защитную маску, уничтожающую коронавирус. Об этом сообщает BFMTV.
Изделие имеет четыре слоя, один из которых обладает бактерицидными и антивирусными свойствами. Он состоит из двух молекул — циклодекстрина и четвертичного аммиака.
Кроме того, защитное средство способно самостоятельно обеззараживать себя и представляет меньше опасности при попадании в окружающую среду. Отмечается, что маска одноразовая, носить её рекомендуется не более четырёх часов.
Стоимость изделия с классом защиты FFP, по предварительным оценкам, составит 1,49 евро (132 рубля), её хирургического аналога — 0,44 евро (39 рублей).
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