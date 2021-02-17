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Во Франции создали убивающую коронавирус маску

Также изделие способно обеззараживать себя.

17 февраля 2021, 01:00

Видео © BFMTV

Французская компания BioSerenity представила защитную маску, уничтожающую коронавирус. Об этом сообщает BFMTV.

Изделие имеет четыре слоя, один из которых обладает бактерицидными и антивирусными свойствами. Он состоит из двух молекул — циклодекстрина и четвертичного аммиака.

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Кроме того, защитное средство способно самостоятельно обеззараживать себя и представляет меньше опасности при попадании в окружающую среду. Отмечается, что маска одноразовая, носить её рекомендуется не более четырёх часов.

Стоимость изделия с классом защиты FFP, по предварительным оценкам, составит 1,49 евро (132 рубля), её хирургического аналога — 0,44 евро (39 рублей).

Ранее о создании похожей маски объявили учёные из Массачусетского технологического института в США.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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