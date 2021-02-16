"Все знают, но боятся сказать": чешский архиепископ назвал коронавирус "биологическим оружием" Китая

Коронавирус является "биологическим оружием" Китая, и все военные специалисты в мире убеждены в этом. С таким мнением выступил архиепископ Праги кардинал Доминик Дука, передаёт телеканал CNN Prima News.

"Сейчас, в нынешней ситуации, это наихудший китайский вирус, утечка биологического оружия. В этом убеждены все военные специалисты во всём мире, но они или боятся это сказать, или не смеют", — заявил Дука во время проповеди в соборе Святого Вита в Пражском Граде.

По его словам, христиане должны преодолеть границу смерти и попасть в Божьи объятия точно так же, как после рождения попадают в объятия матери.

Это высказывание вызвало резкое несогласие ведущих медицинских экспертов страны. Так, известный иммунолог Вацлав Горейши назвал заявление архиепископа скандальным, а самого Дуку — распространителем фальшивых сообщений.

Специалист уточнил, что думать об искусственном создании коронавируса можно только по политическому или идеологическому поводу.

Ранее вирусолог предположил, какое животное было промежуточным носителем коронавируса.

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