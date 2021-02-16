Блинкен: США рассмотрят новые варианты укрепления стратегической стабильности с Россией
Москва и Вашингтон должны научиться работать "на обоих фронтах", отметил госсекретарь.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
США и Россия смогли быстро договориться о продлении СНВ-3 на пять лет. Вашингтон готов рассмотреть и другие способы продления стратегической стабильности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы будем искать другие варианты укрепления стратегической стабильности с Россией даже несмотря на то, что мы ясно говорим, что предпринимаемые ими действия являются вызовом нашим интересам и ценностям", — цитирует Блинкена Национальное общественное радио США.
Госсекретарь добавил, что Москва и Вашингтон должны научиться работать "на обоих фронтах".
Напомним, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году. В прошлом году оно оказалось под угрозой срыва из-за позиции на то время ещё президента США Дональда Трампа. 27 января Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ между Россией и Соединёнными Штатами. Спустя два дня президент Владимир Путин утвердил продление ДСНВ на пять лет. Байден тоже уложился в срок до 5 февраля, когда истекал нынешний срок действия документа.
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