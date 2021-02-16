Блинкен: США рассмотрят новые варианты укрепления стратегической стабильности с Россией

"Мы будем искать другие варианты укрепления стратегической стабильности с Россией даже несмотря на то, что мы ясно говорим, что предпринимаемые ими действия являются вызовом нашим интересам и ценностям", — цитирует Блинкена Национальное общественное радио США.

Напомним, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году. В прошлом году оно оказалось под угрозой срыва из-за позиции на то время ещё президента США Дональда Трампа. 27 января Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ между Россией и Соединёнными Штатами. Спустя два дня президент Владимир Путин утвердил продление ДСНВ на пять лет. Байден тоже уложился в срок до 5 февраля, когда истекал нынешний срок действия документа.