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Врач объяснил, почему не у всех находят антитела после вакцинации от ковида

Необходимо сдать тест на иммунный ответ к определённому антигену.

16 февраля 2021, 23:07

Фото © Pixabay

После вакцинации от коронавируса некоторые пациенты сдают тест на антитела, и он оказывается отрицательным. Причиной этому является неправильно выбранное исследование, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

"Поствакцинальный тест — это антитела к спайковому (S) антигену IgG. Почему его ещё называют поствакцинальным? Потому что все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм, используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2", — приводит слова специалиста РИА "Новости".

Поздняков отметил, что коронавирус выделяет несколько антигенов, самый стойкий иммунный ответ дают нуклеокапсидный и спайковый. Если в организме присутствуют антитела класса IgG против любого из них, это признак формирования иммунитета.

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Доктор Комаровский объяснил, надо ли вакцинироваться переболевшим ковидом

Однако наличие иммуноглобулинов выявляется разными лабораторными исследованиями. В частности, у некоторых пациентов обнаруживаются антитела только к спайковому антигену, у других — только к нуклеокапсидному, третьи же реагируют на оба.

Поздняков заключил, что после вакцинации нужно сдавать тест на антитела класса S, который покажет, как организм отреагировал на введение спайкового антигена. А до прививки можно произвести тестирование на оба класса (S и N), чтобы выяснить наличие приобретённого иммунитета у переболевших ковидом.

Ранее ВОЗ рекомендовала делать прививки от ковида даже переболевшим.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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