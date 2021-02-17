Жителя Британии приговорили к 28 годам тюрьмы за планы отравить мороженым семилетнего принца Джорджа
Злоумышленник также хотел расправиться с другими членами королевской семьи.
Принц Джордж. Фото © Twitter / tomsteinfort
В Великобритании суд приговорил мужчину к 28 годам тюремного заключения за подготовку жестокого преступления: он собирался отравить мороженым принца Джорджа, семилетнего правнука королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Sky News.
27-летний Сахиб Абу предстал перед центральным уголовным судом Олд-Бейли в Лондоне после ареста в июле прошлого года. Злоумышленник готовил террористический акт во время пандемии коронавируса и вынашивал планы расправиться с Джорджем и другими членами королевской семьи.
Отмечается, что мужчина обсуждал подготовку к преступлениям в разговоре с полицейским под прикрытием. Он хотел подложить яд в мороженое, которое затем было бы куплено для принца Джорджа. Юный наследник очень любит ледяное лакомство.
Сам Сахиб Абу отрицает причастность к подготовке террористических атак.
Ранее Лайф сообщал, что девятилетняя девочка съела мороженое на отдыхе и умерла.
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