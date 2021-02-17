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Жителя Британии приговорили к 28 годам тюрьмы за планы отравить мороженым семилетнего принца Джорджа

Злоумышленник также хотел расправиться с другими членами королевской семьи.

17 февраля 2021, 00:47
<p>Принц Джордж. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/tomsteinfort/status/756407505371226112/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tomsteinfort</a></p>

Принц Джордж. Фото © Twitter / tomsteinfort

В Великобритании суд приговорил мужчину к 28 годам тюремного заключения за подготовку жестокого преступления: он собирался отравить мороженым принца Джорджа, семилетнего правнука королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Sky News.

27-летний Сахиб Абу предстал перед центральным уголовным судом Олд-Бейли в Лондоне после ареста в июле прошлого года. Злоумышленник готовил террористический акт во время пандемии коронавируса и вынашивал планы расправиться с Джорджем и другими членами королевской семьи.

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Отмечается, что мужчина обсуждал подготовку к преступлениям в разговоре с полицейским под прикрытием. Он хотел подложить яд в мороженое, которое затем было бы куплено для принца Джорджа. Юный наследник очень любит ледяное лакомство.

Сам Сахиб Абу отрицает причастность к подготовке террористических атак.

Ранее Лайф сообщал, что девятилетняя девочка съела мороженое на отдыхе и умерла.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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