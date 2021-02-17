Жителя Британии приговорили к 28 годам тюрьмы за планы отравить мороженым семилетнего принца Джорджа

В Великобритании суд приговорил мужчину к 28 годам тюремного заключения за подготовку жестокого преступления: он собирался отравить мороженым принца Джорджа, семилетнего правнука королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Sky News.

27-летний Сахиб Абу предстал перед центральным уголовным судом Олд-Бейли в Лондоне после ареста в июле прошлого года. Злоумышленник готовил террористический акт во время пандемии коронавируса и вынашивал планы расправиться с Джорджем и другими членами королевской семьи.

Отмечается, что мужчина обсуждал подготовку к преступлениям в разговоре с полицейским под прикрытием. Он хотел подложить яд в мороженое, которое затем было бы куплено для принца Джорджа. Юный наследник очень любит ледяное лакомство.

Сам Сахиб Абу отрицает причастность к подготовке террористических атак.

Ранее Лайф сообщал, что девятилетняя девочка съела мороженое на отдыхе и умерла.

Авторы